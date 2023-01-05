Гретцки ждёт рекорда Овечкина. И хочет быть рядом в этот исторический момент

Уэйн Гретцки начал говорить о том, что Александр Овечкин может побить его рекорд, ещё задолго до того, как сам нападающий «Вашингтона» поверил, что это реально.

Так что великий канадец едва ли удивился, когда российский форвард забил свой 802-й гол в североамериканской карьере и обогнал Горди Хоу. Когда перед Овечкиным осталась лишь одна цель — сам Гретцки.

Что же легендарный канадец думает о погоне Ови сейчас?

«Я думаю, что мы прошли точку, когда надо спрашивать, «сделает ли он это». Год назад мы сказали, что вопрос в том, когда он это сделает. Так что это здорово для хоккея. Это хорошо, и я думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он великолепен в нашем виде спорта», — сказал Гретцки перед началом «Зимней классики» — 2023.

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В последних четырёх матчах 2022 года Овечкин забил шесть голов, включая хет-трик в ворота «Монреаля» — в ночь на 1 января 2023-го. На его счету 28 шайб в 40 встречах сезона, так что нападающий «Вашингтона» идёт по графику в 57 голов за сезон. Если он дойдёт до отметки в 50+ шайб, то сделает это в 10-й раз в карьере. Это позволит Ови побить рекорд, который сейчас он делит с самим Гретцки с Майком Босси.

А в прошлом сезоне форвард, которому тогда было 36 лет, забил 50 голов. Он стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, дошедшим до этой отметки.

Уэйн Гретцки Фото: Jeremy Freeman/AP Photo/ТАСС

«Несколько парней, которых я видел за свою карьеру, Майк Босси, Бретт Халл — два самых результативных снайпера, которых я когда-либо видел. Одна из вещей, которые объединяет их и Овечкина, — это то, что они не очень часто промахиваются мимо ворот. Много раз у парней были отличные возможности, и, прежде чем ты это осознаешь, шайба летит в борт и вылетает с другой стороны.

Но, если вы внимательно посмотрите на Алекса, Бретта и Майка Босси, они не промахиваются мимо ворот. Они знали, как найти ту открытую зону, где ты находишься между защитником и нападающим. Есть свободный кусочек льда, и либо ты чувствуешь его и умеешь находить, либо нет. И Алекс определённо чувствует его», — продолжил Гретцки.

У Овечкина, проводящего свой 18-й сезон в НХЛ, впереди по контракту ещё три полноценных чемпионата. Потенциально он может выбить 900 голов.

«Как сильно Овечкин может улучшить мой рекорд? Ну, это зависит от него, от того, как долго он будет играть. Надеюсь, он обойдётся без травм», — сказал Гретцки.

Сам канадец повесил коньки на гвоздь в сезоне-1998/1999, когда ему было 38 лет. В марте 1994-го Гретцки обошёл самого Горди Хоу по количеству голов. Тогда легенда «Детройт Ред Уингз» и НХЛ посетил матч «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера», чтобы увидеть это лично.

В декабре так же поступили сыновья Горди, Марк и Марти, следовавшие за Овечкиным. Они стали свидетелями того, как россиянин обходит их отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Гретцки и сам хочет поступить так же.

«Это зависит от НХЛ, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать. Но, очевидно, Горди был для меня большим источником вдохновения, и он был на стадионе, когда я бил его рекорды. И я подумал, что со стороны Марка и Марти было очень классно следовать за Алексом, когда он гнался за Горди. Так что, да, я не буду ходить на каждый матч сейчас, пока он не доберётся до 895 голов, но, когда придёт время, когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть рядом», — говорит канадец.

Всегда приятно видеть, как легенда уважительно относится к тому, кто готовится стать легендой. Смена поколений, спокойное принятие того, что кто-то может тебя сменить, уважение и посильная личная помощь и поддержка — сейчас отношения Гретцки и Овечкина можно описать именно так. Посему в ближайшие годы нас ждёт немало красивых историй.