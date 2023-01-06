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«Нэшвилл» переиграл «Каролину», у Кочеткова 20 сейвов

«Нэшвилл» переиграл «Каролину», у Кочеткова 20 сейвов
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Уже на восьмой минуте матча хозяева открыли счёт голам – отличился Пол Штястны. На 11-й минуте Филип Форсберг сравнял счёт. На 21-й минуте Брэди Шей вывел хозяев вновь вперёд. На 23-й минуте Маттиас Экхольм уравнял счёт. На 30-й минуте Джордан Стаал забил последний гол для хозяев. А на 32-й минуте отличился Коди Гласс. На 46-й минуте забил Марк Янковски, а итоговый счёт на табло установил Колтон Сиссонс на последней минуте игры.

Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков совершил 20 сейвов. Его одноклубник россиянин Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Штястны (Песке, Терявяйнен) – 07:41 (5x4)   1:1 Форсберг (Пярссинен, Йози) – 10:27 (5x4)   2:1 Шей (Песке, Нечас) – 20:35 (4x4)   2:2 Экхольм (Пярссинен) – 22:47 (5x5)   3:2 Стаал (Фаст, Мартинук) – 29:54 (5x5)   3:3 Гласс (Гранлунд, Каррье) – 31:55 (5x5)   3:4 Янковски (Джохансен, Дюшейн) – 45:06 (5x5)   3:5 Сиссонс – 59:57 (en)
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