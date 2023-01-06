«Нэшвилл» переиграл «Каролину», у Кочеткова 20 сейвов

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.



Уже на восьмой минуте матча хозяева открыли счёт голам – отличился Пол Штястны. На 11-й минуте Филип Форсберг сравнял счёт. На 21-й минуте Брэди Шей вывел хозяев вновь вперёд. На 23-й минуте Маттиас Экхольм уравнял счёт. На 30-й минуте Джордан Стаал забил последний гол для хозяев. А на 32-й минуте отличился Коди Гласс. На 46-й минуте забил Марк Янковски, а итоговый счёт на табло установил Колтон Сиссонс на последней минуте игры.



Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков совершил 20 сейвов. Его одноклубник россиянин Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-1».