Макдэвид показал пятый результат в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». В ходе второго периода хозяева впереди 2:1.

В составе канадской команды двумя результативными передачами отметился её капитан Коннор Макдэвид, таким образом достигший отметки в 500 ассистов за карьеру в НХЛ. Проводящий 527-й матч в лиге канадский нападающий показал пятый результат в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач.

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит действующему рекордсмену лиги по числу заброшенных шайб и совершённых результативных действий Уэйну Гретцки (352 матча на 500 ассистов), следом располагаются Марио Лемье (433), Петер Штястны (507) и Бобби Орр (522).