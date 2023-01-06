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Макдэвид показал пятый результат в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач

Макдэвид показал пятый результат в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». В ходе второго периода хозяева впереди 2:1.

В составе канадской команды двумя результативными передачами отметился её капитан Коннор Макдэвид, таким образом достигший отметки в 500 ассистов за карьеру в НХЛ. Проводящий 527-й матч в лиге канадский нападающий показал пятый результат в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач.

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит действующему рекордсмену лиги по числу заброшенных шайб и совершённых результативных действий Уэйну Гретцки (352 матча на 500 ассистов), следом располагаются Марио Лемье (433), Петер Штястны (507) и Бобби Орр (522).

Макдэвид заходит на исторический сезон. Но он не будет когда-либо считаться круче Гретцки Макдэвид заходит на исторический сезон. Но он не будет когда-либо считаться круче Гретцки
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