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Стали известны группы на молодёжном чемпионате мира 2024 года без участия России

Стали известны группы на молодёжном чемпионате мира 2024 года без участия России
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Сразу после завершения молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею, в финальном матче которого сборная Канады в овертайме добыла победу над командой Чехии (3:2 ОТ), стали известны группы на молодёжном чемпионате мира 2024 года.

Следующее мировое первенство среди лучших молодых игроков планеты пройдёт в Швеции снова без участия сборной России. В группу A вошли представители Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. Параллельную пятёрку образовали сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

В сравнении с завершившемся в Канаде МЧМ-2023 в составе участников произошло одно изменение. Элитный дивизион покинула сборная Австрии, проигравшая Латвии (0-2) в раунде за выживание. Взамен австрийской команды повышение в классе получила сборная Норвегии.

Финал Чехии без России на МЧМ — филькина грамота. Наши парни громили эту команду 11:1 Финал Чехии без России на МЧМ — филькина грамота. Наши парни громили эту команду 11:1
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