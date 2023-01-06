Стали известны группы на молодёжном чемпионате мира 2024 года без участия России

Сразу после завершения молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею, в финальном матче которого сборная Канады в овертайме добыла победу над командой Чехии (3:2 ОТ), стали известны группы на молодёжном чемпионате мира 2024 года.
Следующее мировое первенство среди лучших молодых игроков планеты пройдёт в Швеции снова без участия сборной России. В группу A вошли представители Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. Параллельную пятёрку образовали сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.
В сравнении с завершившемся в Канаде МЧМ-2023 в составе участников произошло одно изменение. Элитный дивизион покинула сборная Австрии, проигравшая Латвии (0-2) в раунде за выживание. Взамен австрийской команды повышение в классе получила сборная Норвегии.
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