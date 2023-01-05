Финал Чехии без России на МЧМ — филькина грамота. Наши парни громили эту команду 11:1

Для чехов, обыгравших в полуфинале МЧМ шведов (2:1, ОТ) и вышедших в финал турнира, нынешнее достижение равноценно подвигу. Напомним, чешская молодёжка попала в финал впервые с 2001 года и впервые с 2005 года уже точно оказалась в медалях. Для страны, чей хоккей давно пошёл на спад, случилось какое-то новогоднее чудо.

Отметим, что это была вторая встреча между Чехий и Швецией на турнире: в группе сильнее оказались скандинавы (3:2 ОТ). Зато чешский коллектив сенсационно обыграл Канаду (5:2) и вышел в плей-офф с первого места. Посмотрим, смогут ли «кленовые листья» взять реванш у соперника в финале за столь обидную и чувствительную неудачу.

Однако в очередной раз приходится констатировать факт, что без участия сборной России в молодёжном первенстве все достижения чехов, канадцев и прочих сборных нужно делить не два. Когда по политическим соображениям до турнира не допускают одну из топ-сборных, ничего хорошего это никому не сулит. По сути, идёт обесценивание результатов, которые превращаются в филькину грамоту. Ни конкуренции, ни спортивного принципа здесь нет даже близко.

Именно это мы и видим в случае с чешской командой. Да, как минимум серебро у коллектива Радима Рулика уже в кармане, а в национальной хоккейной федерации тренерский штаб расцелуют во все возможные места. Дескать, задача выполнена и даже перевыполнена! Однако достаточно просто открыть глаза и посмотреть на факты.

Специалисты и болельщики, которые внимательно следят за юниорским и молодёжным хоккеем, прекрасно помнят матч между сборными России и Чехии в рамках юниорского чемпионата мира (U18) образца 2021 года. Так вот, команда Альберта Лещёва буквально уничтожила соперника со счётом 11:1.

Если обратить внимание на заявки чехов тогда и сегодня, то можно увидеть, что сейчас в ней снова есть вратарь Суханек, защитники Тихачек, Иржичек, Шпачек, Свозил, Моравец, нападающие Рышавы, Брабенец, Кос, Шаповалив, Марцел, Хмеларж, Штурц, Кулих.

О чём это говорит? О том, что нынешняя молодёжная сборная Чехии и разгромленная россиянами юниорская – это, по сути, одна команда. С небольшими, буквально точечными изменениями.

Например, наш талантливый форвард Матвей Мичков, который наверняка бы поехал на нынешний МЧМ, оформил в ворота чехов хет-трик. Дублями отметились Прохор Полтапов и Фёдор Свечков. Шайбы в ворота соперника залетали на любой вкус и цвет.

Россия — Чехия Фото: fhr.ru

Несчастные чехи не знали, как унести ноги от наших ребят, и буквально мечтали, чтобы памятный матч поскорее закончился. Учитывая тот факт, что встреча между Чехией и Россией на сегодняшнем МЧМ не состоялась по абсолютно надуманным и неспортивным причинам, ни о каких чешских достижениях всерьёз говорить не приходится. Чехи практически наверняка давно поехали бы домой, а за медали чемпионата мира бились бы российские ребята.

Безусловно, нынешнее российское поколение хоккеистов в разы сильнее чешского. Жаль, что политика, в очередной раз вмешавшаяся в спорт, не позволила снова это доказать на ледовой площадке.