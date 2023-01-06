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Бедард впервые на МЧМ-2023 не набрал очков в игре в финальном матче со сборной Чехии

Бедард впервые на МЧМ-2023 не набрал очков в игре в финальном матче со сборной Чехии
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Канадский форвард Коннор Бедард впервые не набрал очков за матч на МЧМ-2023. До этого у него был минимум один результативный балл в каждом матче турнира.

В полуфинале Бедард забил гол и отдал передачу, доведя количество своих результативных баллов на турнире до 23 (9+14).

По заброшенным шайбам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет канадский форвард вышел на чистое второе место в истории. По этому показателю он обогнал Уэйна Гретцки и Павла Буре, которые отличались восемь раз. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10 голами является швед Никлас Сандстрём.

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