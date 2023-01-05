«Лучше играть против мужиков, чем против юниоров». Мичков — о сравнении с Бедардом

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал про отстранение сборной России от молодёжного чемпионата мира 2023 года, а также высказался про сравнение его с форвардом сборной Канады Коннором Бедардом.

«Жаль, что России не дали выступить на молодёжном чемпионате мира и таких талантливых пацанов лишили международных турниров. Но не всё зависит от нас. Наша задача — играть, где бы мы ни находились. У нас сейчас сильное поколение в России. Финал МЧМ посмотрю, будет интересно.

Что касается сравнений с Коннором Бедардом, то я играю в свой хоккей, он — в свой. Да, у него многое получается, он красавец, показывает хорошие цифры. Но мне интереснее играть на взрослом уровне, для моего опыта и развития это полезнее. Лучше играть против мужиков, чем против юниоров», — цитирует Мичкова «РИА Новости Спорт».

Мичков в шести матчах за «Сочи» забросил две шайбы. Бедард за шесть игр МЧМ-2023 набрал 23 (9+14) очка.