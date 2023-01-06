Голкипер «Нэшвилла» Сарос повторил третий результат в истории НХЛ по сейвам за один матч

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Главным героем матча стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 64 броска по воротам, 28 из которых пришлись на третий период. Финский голкипер повторил результат третьего в истории вратарского перфоманса по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ. Официальная статистика ведётся с 1955 года.

На первом месте по количеству сейвов за матч расположился вратарь Рон Тагнатт, сделавший 70 сейвов в сезоне-1990/1991. Второе место занимает Марио Лессард, совершивший 65 спасений в сезоне-1980/1981. Третье место вместе с Саросом делит Джо Дейли с 64 сейвами в сезоне-1970/1971.

Примечательно, что лишь один из перечисленных голкиперов в тех исторических матчах сумел одержать победу. Им стал голкипер «Лос-Анджелеса» Лессард, добившийся победы в матче с «Миннесотой Норт Старз» (4:3). Показавший же лучшее вратарское выступление в XXI веке финн стал всего лишь вторым вратарём в истории НХЛ, кому удалось выиграть матч, отразив 60+ бросков.