В XXI веке такого ещё не видели! Удивительный финский вратарь вошёл в историю НХЛ

Один из самых примечательных матчей игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоялся в Каролине, где местные «Харрикейнз» на домашнем льду принимали «Нэшвилл Предаторз». Команда Рода Бриндамора в последнее время демонстрировала сумасшедший ход, выдав 17-матчевую серию с набранными очками, причём 11 последних матчей на этом отрезке и вовсе неизменно завершались победами американской команды.

Но в своём предыдущем матче «ураганы» всё-таки потерпели поражение в основное время, не сумев справиться с талантливым нападением «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5). Эта осечка положила конец обеим феноменальным сериям «Харрикейнз», но не отменила сам факт хорошего игрового состояния американской команды.

Вот и старт матча с «Нэшвиллом» сложился в пользу «Каролины», сумевшей открыть счёт на восьмой минуте первого периода благодаря голу Пола Штястны при игре в большинстве. Впрочем, уже спустя три минуты «хищники» ответили своей реализацией численного перевеса – поймавший настоящий кураж в последних матчах Филип Форсберг сумел переиграть россиянина Петра Кочеткова, снова игравшего в воротах «ураганов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пропущенная шайба никоим образом не повлияла на атакующий настрой «Каролины». Подопечные Бриндамора устроили настоящий штурм владений Юусе Сароса, но до наступления перерыва ещё раз переиграть финалиста голосования за приз лучшему вратарю прошлого сезона НХЛ у них не получилось.

Во втором периоде с результативностью у команд сложилось получше – и на сей раз они уже дважды обменялись заброшенными шайбами. «Каролина» неизменно выходила вперёд после голов Брэди Шея и Джордана Стаала, а «Нэшвилл» также неизменно быстро восстанавливал равновесие в счёте в результате точных бросков Маттиаса Экхольма и Коди Гласса.

Примечательно, что именно такой сценарий несколько дней назад привёл «Каролину» к поражению в матче с «Рейнджерс». В той встрече «ураганы» также трижды выходили вперёд, но каждый раз «синерубашечники» отыгрывались, после чего уже сами вышли вперёд, забив четвёртый гол в матче, а затем установили окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Невероятно, но факт. Спустя 48 часов после неудачи с «Рейнджерс» «Каролина» умудрилась по абсолютно идентичному сценарию проиграть и «Нэшвиллу». При счёте 3:3 Марк Янковски впервые в матче вывел «хищников» вперёд, а точку в игре поставил Колтон Сиссонс, на последней минуте поразивший пустые ворота хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ведя в общей сложности шесть раз в течение двух последних матчей, «Каролина» умудрилась впервые с ноября 2022 года потерпеть второе поражение подряд. Причём сегодня разжиться очками в турнирную таблицу «ураганам» не помогло и абсолютно невероятное превосходство по броскам в створ ворот – 67 против 24.

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Настоящим злым гением американской команды стал выдавший невероятный концерт в воротах «Нэшвилла» Сарос. С каждым периодом давление на ворота финского вратаря планомерно возрастало, и количество бросков по его владениям стабильно увеличивалось – 18, 21, 28. Но 27-летний голкипер действовал выше всяких похвал, завершив игру с 64 отражёнными бросками, что отныне является новым клубным рекордом по сейвам в одном матче регулярки.

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Это и неудивительно, ведь 64 сейва в исполнении Юусе – это в принципе повторение третьего результата за всю историю НХЛ по отражённым броскам в матче регулярного чемпионата! Говоря обо всей истории, всё-таки надо сделать одну небольшую оговорку. Подсчёт бросков по воротам ведётся с сезона-1955/1956, когда появилась соответствующая специальная статистика.

И вот на этом временном отрезке рекорд лиги принадлежит Рону Тагнатту (70 сейвов в марте 1991 года), второе место занимает Марио Лессард (65 отражённых бросков в марте 1983-го), тогда как самый низкорослый и негабаритный (180 см/80 кг) среди действующих голкиперов НХЛ Сарос сегодня повторил результат Джо Дэйли (64 сейва в декабре 1970-го).

Но вот какой нюанс также является важным – лишь один из перечисленных голкиперов в тех исторических матчах сумел одержать победу. Им стал голкипер «Лос-Анджелеса» Лессард, добившийся победы в матче с «Миннесотой Норт Старз» (4:3). В свою очередь, выступавший за «Квебек» Тагнатт свёл матч к ничьей, а игравший за «Баффало» Дэйли и вовсе завершил матч, пропустив восемь шайб. Показавший же лучшее вратарское выступление в XXI веке финн стал всего вторым вратарём в истории НХЛ, кому удалось выиграть матч, отразив 60+ бросков. И это действительно какая-то вратарская фантастика.