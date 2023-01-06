Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби в 15-й раз в карьере забросил 20 шайб за сезон НХЛ. Чаще это делал лишь Овечкин

Кросби в 15-й раз в карьере забросил 20 шайб за сезон НХЛ. Чаще это делал лишь Овечкин
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Гол и результативная передача на счету капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Канадец довёл число своих шайб в текущем сезоне НХЛ до 20. Кросби в 15-й раз в карьере забросил минимум 20 шайб за сезон НХЛ. Среди действующих хоккеистов лиги чаще это делал лишь российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забрасывал минимум 20 шайб в 18 сезонах НХЛ.

В текущем сезоне на счету 35-летнего канадского форварда 38 матчей, в которых Кросби набрал 45 (20+25) очков. Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 1146 матчей и отметился 1454 (537+917) очками.

Новость по теме
«Питтсбург» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Вегасу» в гостях
Новость по теме
Овечкин обогнал Сидни Кросби по количеству очков за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023