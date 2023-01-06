Кросби в 15-й раз в карьере забросил 20 шайб за сезон НХЛ. Чаще это делал лишь Овечкин

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Гол и результативная передача на счету капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Канадец довёл число своих шайб в текущем сезоне НХЛ до 20. Кросби в 15-й раз в карьере забросил минимум 20 шайб за сезон НХЛ. Среди действующих хоккеистов лиги чаще это делал лишь российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забрасывал минимум 20 шайб в 18 сезонах НХЛ.

В текущем сезоне на счету 35-летнего канадского форварда 38 матчей, в которых Кросби набрал 45 (20+25) очков. Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 1146 матчей и отметился 1454 (537+917) очками.