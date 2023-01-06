Кросби в 15-й раз в карьере забросил 20 шайб за сезон НХЛ. Чаще это делал лишь Овечкин

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Гол и результативная передача на счету капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Канадец довёл число своих шайб в текущем сезоне НХЛ до 20. Кросби в 15-й раз в карьере забросил минимум 20 шайб за сезон НХЛ. Среди действующих хоккеистов лиги чаще это делал лишь российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забрасывал минимум 20 шайб в 18 сезонах НХЛ.
В текущем сезоне на счету 35-летнего канадского форварда 38 матчей, в которых Кросби набрал 45 (20+25) очков. Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 1146 матчей и отметился 1454 (537+917) очками.
- 6 января 2023
-
10:52
-
10:16
-
09:54
-
09:54
-
09:37
-
09:12
-
08:41
-
08:35
-
07:59
-
07:47
-
07:38
-
07:09
-
07:09
-
06:53
-
06:48
-
06:33
-
06:31
-
06:23
-
06:12
-
06:12
-
06:08
-
06:06
-
06:03
-
05:59
-
05:50
-
05:39
-
05:33
-
05:31
-
05:25
-
04:18
-
04:01
-
03:45
-
01:14
- 5 января 2023
-
23:40
-
23:30