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«Питтсбург» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Вегасу» в гостях

«Питтсбург» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Вегасу» в гостях
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Гол и две результативные передачи на счету звезды «Вегаса» Джека Айкела, который провёл первый матч после травмы. Две результативные передачи на счету форварда «золотых рыцарей» Вильяма Карлссона. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набранными баллами не отметился, заработав отрицательный показатель полезности «-2». Гол и результативная передача на счету капитана «пингвинов» Сидни Кросби.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Кессел (Коттер, Карлссон) – 01:53 (5x5)   2:0 Айкел (Руа, Смит) – 05:17 (5x5)   3:0 Стивенсон (Стоун, Айкел) – 11:21 (5x4)   4:0 Стоун (Макнэбб, Айкел) – 39:49   4:1 Смит (Гюнцель, Кросби) – 44:05 (5x5)   5:1 Коттер (Кессел, Карлссон) – 52:06 (5x5)   5:2 Кросби (Ракелль, Гюнцель) – 58:31 (5x5)

«Питтсбург» проиграл шестой матч кряду. Следующий матч «пингвины» проведут 9 января на выезде с «Аризоной Койотс». «Вегас» одержал третью победу подряд.

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