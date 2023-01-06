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Овечкин — об участии в Матче звёзд НХЛ: собираюсь весело провести время с лучшими игроками

Овечкин — об участии в Матче звёзд НХЛ: собираюсь весело провести время с лучшими игроками
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что собирается весело провести время на Матче звёзд НХЛ. В последний раз капитан «Кэпиталз» принимал участие в звёздном уикенде в 2018 году. Это будет 13-е участие россиянина в Матчах звёзд НХЛ.

«В прошлом году я заразился коронавирусом и не смог поехать в Вегас, к сожалению. Но на этот раз я буду во Флориде. Всегда приятно быть выбранным на Матч звёзд. Я собираюсь весело провести время с лучшими игроками лиги.

Когда [в 2007 году] я впервые попал на Матч звёзд, это была ещё одна сбывшаяся мечта. Мне хотелось быть частью этого, почувствовать эту атмосферу. Быть выбранным на Матч звёзд — это особенное чувство. Это означает, что лига и болельщики ценят тебя, и это приятно», – цитирует Овечкина Washington Hockey Now.

Матч звёзд НХЛ пройдёт во Флориде 4 февраля 2023 года. В нём примут участие шесть российских хоккеистов.

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