Торторелла — о Матче звёзд НХЛ: меня не волнует это дерьмо, я не собираюсь это смотреть
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла сообщил, что не собирается смотреть Матч звёзд НХЛ. Форвард «Флайерз» Трэвис Конечны не попал в заявку на звёздный уикенд, несмотря на то что является лучшим бомбардиром команды.
«Меня не волнует это дерьмо. Вся эта игра, весь уикенд, я не собираюсь это смотреть. Всё превратилось в… я даже не буду об этом говорить, мне всё равно. Думаю ли я, что Конечны заслужил вызов на Матч звёзд? Мне действительно плевать, извините», — цитирует Тортореллу пресс-служба «Филадельфии».
«Флайерз» после 39 матчей текущего сезона НХЛ занимают 14-е место в таблице Восточной конференции. Матч звёзд НХЛ пройдёт во Флориде 4 февраля 2023 года. В нём примут участие шесть российских хоккеистов.
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