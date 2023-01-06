Кудашов: посмотрите состав «Динамо». С каждым матчем команда становится моложе и моложе

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Куньлунем».
«Отличная атмосфера, и в принципе старались играть активно, создавать моменты. Вроде бы с середины игры наконец взяли преимущество, но в конце, скажем так, немножко недоработали. Но я думаю, что для зрителей так получилось ещё лучше, потому что были и овертайм, и буллиты.
Почему смазанным получилось начало? Соперник хорошо играл. И вы посмотрите на наш состав, видите, сколько молодых игроков уже появляется? А для них, когда игры идут друг за другом, это ещё сложно иметь такую психологию и ответственность, поэтому не всегда получается так, как мы хотим. Они вырастают, они учатся. И я ещё раз повторюсь — у нас молодая команда, которая с каждой игрой становится всё моложе и моложе. Сегодня у нас было четыре лимитчика, и я не удивлюсь, если в следующем матче их будет пять. И они при том не сидят на лавке, а играют по 15 минут, поэтому для них не всегда просто начать игру с галопа, как вы говорите», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 января 2023
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