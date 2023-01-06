Кудашов: в плей-офф наверняка сыграем с «Торпедо»? Давайте пока спокойно подышим

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча с «Куньлунем» ответил на вопрос о возможной встрече с «Торпедо» в плей-офф.
«Особый разбор в раздевалке после упущенных 2:0 с предпоследней командой Запада? А что тогда ЦСКА должен был сделать, который ей проиграл? А я могу вам сказать, что если мы пройдёмся по составам и сравним их, то у нас играли пять молодых игроков, а у них довольно приличные ребята с богатым опытом игры по всему миру.
Послезавтра матч с «Торпедо», с которым наверняка сыграем в плей-офф? На данный момент давайте спокойно подышим, мы идём день за днём, у нас сейчас серии матчей. Мы понимаем, что такое действительно может быть, но сейчас зацикливаться на этом нет смысла», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 января 2023
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