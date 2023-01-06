Стало известно, когда ИИХФ примет решение по возможному возвращению России на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение о возможном возвращении сборных России на международную арену.
«Решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая», — приводит слова Тардифа Sportsnet.
Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.
- 6 января 2023
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