«Мы должны быть вне давления политики». Глава ИИХФ — об отстранении России и Беларуси

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что в вопросе отстранения России и Беларуси от международных соревнований следует избегать давления политики.

«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнём принимать решения, основанные на этом, то давление будет везде», — цитирует Тардифа журналист Скотт Уилер в своём «твиттере».

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Сборную России отстранили от участия в этапах Евротура в течение двух следующих лет. Её заменяет команда Швейцарии.