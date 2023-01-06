Пресс-служба «Вашингтона» — о словах Гретцки про Овечкина: высшая похвала от Великого
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» отреагировала на слова великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в адрес капитана столичной команды Александра Овечкина. Легендарный нападающий лестно высказался о погоне россиянина за своим рекордом по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.
«Высшая похвала от Великого», — говорится в сообщении.
Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2. Овечкин забил гол и сократил отставание от Гретцки до 85 шайб.
Полные цитаты Гретцки можно прочитать в нашем материале:
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