Пресс-служба «Вашингтона» — о словах Гретцки про Овечкина: высшая похвала от Великого

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» отреагировала на слова великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в адрес капитана столичной команды Александра Овечкина. Легендарный нападающий лестно высказался о погоне россиянина за своим рекордом по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.

«Высшая похвала от Великого», — говорится в сообщении.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2. Овечкин забил гол и сократил отставание от Гретцки до 85 шайб.

Полные цитаты Гретцки можно прочитать в нашем материале: