Тренин признан второй звездой матча с «Вашингтоном»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась победой гостей – 3:2.
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой признан американский защитник «Нэшвилла» Райан Макдона, на счету которого в этом матче победный гол.
Второй звездой стал российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин, отметившийся голом и результативной передачей. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Сонни Милано, записавший на свой счёт заброшенную шайбу.
Напомним, для «Нэшвилла» сегодняшняя победа стала третьей кряду. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел второе поражение за три последних матча.
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