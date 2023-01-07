«Бобровский украл у нас эту игру». Главный тренер «Детройта» — о поражении от «Флориды»
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Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд остался в восторге от игры российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в матче с «Пантерз» 2:3. В одном из эпизодов матча Бобровский отразил броски в упор капитана «Детройта» Дилана Ларкина.
«Бобровский украл у нас эту игру. Он был одновременно первой второй и третьей звёздами матча. Он сделал несколько невероятных сейвов при выходах «один на один» и отражал броски в упор. Не удивительно, что нам не удалось сравнять счёт», — цитирует Лалонда официальный сайт НХЛ.
Бобровский отразил 29 из 31 броска по воротам и был признан второй звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету россиянина девять побед в 24 матчах НХЛ при проценте отражённых бросков 89,5%.
Новость по темеБобровский признан второй звездой матча с «Детройтом»
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