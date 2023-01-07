Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский признан второй звездой матча с «Детройтом»

Бобровский признан второй звездой матча с «Детройтом»
Комментарии

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

После окончания встречи пресс-служба лиги назвала трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан защитник «Флориды» Аарон Экблад, отличившийся двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой стал российский голкипер победителей Сергей Бобровский, отразивший по ходу матча 29 бросков по своим воротам. Третья звезда — нападающий «Детройта» Робби Фаббри, записавший на свой счёт заброшенную шайбу.

«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел второе подряд поражение.

Новость по теме
Бобровский совершил потрясающий сейв в матче с «Детройтом». Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023