Бобровский признан второй звездой матча с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.



После окончания встречи пресс-служба лиги назвала трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан защитник «Флориды» Аарон Экблад, отличившийся двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой стал российский голкипер победителей Сергей Бобровский, отразивший по ходу матча 29 бросков по своим воротам. Третья звезда — нападающий «Детройта» Робби Фаббри, записавший на свой счёт заброшенную шайбу.

«Флорида» одержала вторую победу подряд. «Детройт», в свою очередь, потерпел второе подряд поражение.