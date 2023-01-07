Мартемьянов: «Сибири» было тяжело после «Авангарда», молодцы, что пластались до конца

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«В Сибири» я второй год работаю и не помню, чтобы у нас с Минском проходные матчи были, они всегда напряжённые. Постоянно то в одну, то в другую сторону игра складывается. По сегодняшней игре: в предыдущем матче много эмоций и сил отдали парни, сегодня немножко нервная была игра с самого начала, много стыков, удалений, борьбы. Попросили парней немножко успокоиться и начать более-менее играть в хоккей. Играли уже на результат, не до красивого хоккея. Довели до овертайма. Забили гол, выиграли. Парням действительно было тяжело после «Авангарда». Это было видно и на скамейке, и в раздевалке. С раскатки было заметно, что тяжеловато. Молодцы, что собрались и пластались до конца.



Близкий к идеальному матч с позиции дисциплины? Мы-то тоже не мимо проезжали. Боевой накал. Хорошая, дисциплинированная команда Минск, умеет играть жёстко и технично. И ребята мастеровитые есть. Они предложили, мы удар сдержали. Считаю, что напряжённость матча была очень высока.



Кто больше понравился в роли защитника на большинство? Я бы отметил не нашу плохую, может быть, игру, а хорошую игру соперника четыре на пять. Они очень грамотно подготовились в этом плане, очень быстро накрывали наших игроков, владеющих шайбой, практически не давали ничего. В третьем периоде были хорошие моменты. Мы немножко поменяли розыгрыш, и соперник был не готов к этому. То, что парни по очереди играли на синей линии: уметь это надо делать. Пока Мёрфи нет — кто есть, те играют.



Пришлось ли поработать после первого периода, чтобы успокоить команду? Пришлось работать ещё с утра, с раскатки. В спокойной обстановке объяснили парням, что надо градус накала чуть сбросить. И немножко поиграть в хоккей, а не только сталкиваться.



Эмоции от гола Морозова в овертайме? Честно говоря, сердце ёкнуло. Думал, не забьёт. Забил, молодец.



Не играет Спиридонов? У нас ещё есть в запасе Голубев, Назаревич. Но пока Спиридонов не дотягивает до таких матчей, рановато ему играть такие матчи напряжённые, надо дорасти до них.



Подарил пиджак Пастухову? Отбирать силой для пресс-конференции не пришлось. Парни ушли сразу в зал, готовиться к следующему матчу. Пиджачок висел скромненько, я его надел. Я забыл, что на пресс-конференцию надо в пиджаке идти. Взял, и всё — сейчас верну обратно. Он первый попросил, я ему дарю его», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После победы сибиряки поднялись на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко.