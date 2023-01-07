«Сибирь» сломила сопротивление минского «Динамо» в овертайме

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и минским «Динамо». Победу в упорном матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.
На седьмой минуте матча счёт открыл хоккеист хозяев Егор Аланов в большинстве. Минчанам удалось сравнять счёт на 23-й минуте усилиями Дмитрия Соколова. «Сибирь» вышла вперёд в начале третьего периода, когда под наброс блестяще подставил клюшку Вячеслав Основин. «Динамо» удалось отыграться благодаря голу в меньшинстве Романа Горбунова. Отметим большое количество удалений у минчан. Победная шайба на счету Ильи Морозова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Динамо» завершило сложный выезд по Сибири и Дальнему Востоку, набрав пять очков из шести возможных. 11 января минчане на своём льду примут «Куньлунь». «Сибирь» 9 января на своей площадке примет казанский «Ак Барс».
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