Кайл Коннор обошёл Ковальчука и побил рекорд «Атланты»/«Виннипега» по победным голам

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
Победной шайбой в матче отметился нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. На шестой минуте третьего периода 26-летний форвард забросил шайбу при игре «5х3». Эта победная шайба стала для Коннора 41-й за свою карьеру в канадском клубе, сообщает «твиттер» StatsCentre. Таким образом, Кайл побил рекорд Ильи Ковальчука, у которого таких шайб за «Атланту Трэшерз» было 40. Напомним, в 2011 году клуб переехал в Виннипег и был переименован в «Виннипег Джетс».
Всего в текущем сезоне Коннор за 39 матчей набрал 46 (17+29) очков.
- 7 января 2023
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