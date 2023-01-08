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Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз».

На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 3:3.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

Ещё до конца второго периода «Каролине» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё одну шайбу на свой счёт записал Брэди Шей.

«Коламбусу» удалось сравнять счёт на 46-й игровой минуте — вновь отличился Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала уже восьмой в дебютном для него сезоне НХЛ. Марченко впервые в карьере оформил хет-трик.

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