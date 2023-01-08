Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз».



На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 3:3.



Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.



Ещё до конца второго периода «Каролине» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё одну шайбу на свой счёт записал Брэди Шей.



«Коламбусу» удалось сравнять счёт на 46-й игровой минуте — вновь отличился Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала уже восьмой в дебютном для него сезоне НХЛ. Марченко впервые в карьере оформил хет-трик.