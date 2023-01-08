Российский нападающий Марченко стал шестым новичком «Коламбуса», оформившим хет-трик

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Каролину Харрикейнз». По итогам встречи в серии буллитов победу одержал «Коламбус» со счётом 4:3.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко оформил хет-трик и стал шестым новичком «Блю Джекетс», кому покорялось это достижение. Остальные пять хоккеистов клуба: Коул Силлинджер, Пьер-Люк Дюбуа, Кэм Аткинсон, Мэтт Калверт и Никита Филатов.

В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей за «Коламбус», в котором россиянин забросил восемь шайб, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.