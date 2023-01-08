Видео первого хет-трика Марченко за «Коламбус» в матче с «Каролиной»

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Каролину Харрикейнз». По итогам встречи в серии буллитов победу одержал «Коламбус» со счётом 4:3.
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко оформил хет-трик. Это первый «трюк со шляпой» в карьере 22-летнего россиянина в НХЛ. Марченко стал шестым новичком «Блю Джекетс», оформлявшим хет-трик.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей за «Коламбус», в котором россиянин забросил восемь шайб, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.
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