Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Дубль на счету форварда «Бостона» Давида Пастрняка, который мог оформить хет-трик в пустые ворота, но его бросок заблокировал капитан «акул» Логан Кутюр. Три очка набрал нападающий «Брюинз» Брэд Маршан. Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Волевую победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

«Колорадо» уступали в счёте 0:2 после второго периода, однако смогли перевести матч в овертайм. Победная шайба в красивом сольном проходе на счету суперзвезды «Колорадо» Кейла Макара. Отметим результативную передачу российского вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева, отразившего 28 бросков по воротам.

Это была первая встреча команд после прошлогоднего Финала конференции, в котором сухую победу одержали «лавины».