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Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»

Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Бостоном»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Дубль на счету форварда «Бостона» Давида Пастрняка, который мог оформить хет-трик в пустые ворота, но его бросок заблокировал капитан «акул» Логан Кутюр. Три очка набрал нападающий «Брюинз» Брэд Маршан. Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 01:03 (5x5)   0:2 Смит (Фолиньо, Койл) – 05:32 (5x5)   1:2 Кутюр (Барабанов, Власик) – 06:57 (5x5)   2:2 Ферраро (Беннинг, Ньето) – 34:54 (5x5)   2:3 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 36:45 (5x4)   2:4 Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 49:00 (5x5)

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Волевую победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

«Колорадо» уступали в счёте 0:2 после второго периода, однако смогли перевести матч в овертайм. Победная шайба в красивом сольном проходе на счету суперзвезды «Колорадо» Кейла Макара. Отметим результативную передачу российского вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева, отразившего 28 бросков по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 15:37 (5x4)   2:0 Хайман (Бэрри, Драйзайтль) – 35:05 (5x4)   2:1 Маккиннон (Макар, Родригес) – 43:06 (5x5)   2:2 Хант (Родригес, Жирар) – 48:19 (4x4)   2:3 Макар (Маккиннон, Георгиев) – 62:09 (3x3)

Это была первая встреча команд после прошлогоднего Финала конференции, в котором сухую победу одержали «лавины».

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