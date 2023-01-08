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Защитник «Барыса» Грант оформил натуральный покер в матче с «Адмиралом»

Защитник «Барыса» Грант оформил натуральный покер в матче с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом». После второго периода — счёт 4:1 в пользу гостей.

Покером отметился защитник астанинцев Алекс Грант, причём забив четыре гола подряд. Три из четырёх своих шайб Грант забросил в течение десяти минут второго периода. 33-летний канадец отличился в трёх разных форматах: при игре в равных составах, дважды при игре «пять на четыре» и «пять на три». Всего на счету Гранта в текущем сезоне стало семь шайб за 30 матчей в составе «Барыса» и СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
1 : 4
Барыс
Астана
1:0 Орехов (Горшков) – 05:29 (5x5)   1:1 Грант (Бекетаев, Борисевич) – 14:57 (5x5)   1:2 Грант (Бракко) – 28:24 (5x3)   1:3 Грант (Вей, Бракко) – 28:56 (5x4)   1:4 Грант (Бракко, Вей) – 38:30 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что после третьей шайбы Гранта тренерский штаб «Адмирала» поменял вратаря. Вместо Никиты Серебрякова место в воротах «моряков» занял Александр Лазушин.

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