Защитник «Барыса» Грант оформил натуральный покер в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом». После второго периода — счёт 4:1 в пользу гостей.
Покером отметился защитник астанинцев Алекс Грант, причём забив четыре гола подряд. Три из четырёх своих шайб Грант забросил в течение десяти минут второго периода. 33-летний канадец отличился в трёх разных форматах: при игре в равных составах, дважды при игре «пять на четыре» и «пять на три». Всего на счету Гранта в текущем сезоне стало семь шайб за 30 матчей в составе «Барыса» и СКА.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что после третьей шайбы Гранта тренерский штаб «Адмирала» поменял вратаря. Вместо Никиты Серебрякова место в воротах «моряков» занял Александр Лазушин.
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