Билялетдинов: в моих планах вообще не было возвращаться к тренерской работе

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как принял предложение возглавить казанский клуб, а также поведал об отношениях с Олегом Знарком. Заслуженный тренер России был советником в казанском клубе и не занимался тренерской деятельностью с 2019 года.

«В клубе произошли изменения. Со мной был честный и открытый разговор по поводу возвращения к тренерской деятельности, но меня устраивала и ситуация, при которой я был советником в «Ак Барсе». Мне очень нравилась эта роль, я старался использовать весь свой опыт, чтобы помочь клубу. И в то же время не было такого объёма работы, как у главного тренера. Но ситуация подошла к такому рубежу, что «Ак Барсу» надо было определяться с главным тренером. Поэтому мне предложили, и я уже не стал отказываться. Поймите, в моих планах вообще не было возвращаться к тренерской работе, и я об этом не раз говорил. А сейчас, ещё раз повторюсь, ситуация сложилась так, что оставалось только принять это решение.

Как Знарок воспринял моё назначение? У нас всегда были очень хорошие отношения. Я Олегу Валерьевичу изначально сказал, что ни на что не претендую. Чтобы он это понимал и никакого дополнительного давления не было. Приходил в роли помощника, чтобы помогать какой-то информацией или ещё чем-то. Я готов был это делать и делал, но не более того. Не хотел бы давать оценки работы своего коллеги, тем более Олега Валерьевича, которого очень уважаю. У меня есть свои взгляды на всё это и своё понимание. Все тренеры разные. Возможно, и мы с ним разные тренеры.

Уговорят ли меня остаться главным тренером на следующий сезон? Уговаривать не надо. Речь ведь идёт о работе в «Ак Барсе». Я думаю, любой тренер, которого приглашают в «Ак Барс», должен быть счастлив. В этом должно быть понимание, вот и всё. У каждого свои планы, все по-своему относятся к своему времени. Я понял ситуацию и принял такое решение», — цитирует Билялетдинова «Татар-Информ».

«Ак Барс» под руководством Билялетдинова одержал три победы в четырёх матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. После 47 матчей текущего сезона казанский клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.