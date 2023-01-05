Билялетдинов: хоккей КХЛ стал гораздо быстрее, много молодёжи, которая хочет проявить себя

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как изменился хоккей в КХЛ за время его трёхлетней паузы в карьере. Напомним, в конце декабря специалист заменил Олега Знарка на посту главного тренера казанской команды.

«Хоккей стал намного быстрее. Много молодёжи, которая хочет проявить себя, – это заметно. Увеличилась системность игры. Тренироваться некогда, календарь составлен так, что через день по четыре-пять игр, сложно. Теоретические занятия идут постоянно, обсуждаем свою игру, находим недостатки, положительные качества. Многие перестраиваются, стараются играть в более агрессивный хоккей, много прессингуют. Какие-то изменения, безусловно, есть.

Уровень лиги упал: молодые игроки уезжают за океан, меньше легионеров? Это вынужденная ситуация, неожиданная. Это произошло резко, но, думаю, уже в следующем году будет по-иному. Ребята, которые начинают сейчас, будут играть лучше. Это дело поправимое.

Лимит на легионеров в следующем сезоне? Не думаю об этом. Если рассматривать на перспективу, то сокращение поможет развитию наших ребят. Конечно, есть команды, готовые взять пять легионеров, но есть те, кто может воспользоваться сокращением количества иностранцев», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» под руководством Билялетдинова одержал две победы в трёх матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. После 46 матчей текущего сезона казанский клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.