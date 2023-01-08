Форвард «Сочи» Мичков забил в матче со СКА, он арендован южанами у питерских армейцев

В эти минуты в Сочи проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный ХК «Сочи» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. Идёт второй период, счёт 3:3.

На 12-й минуте второго периода третью шайбу хозяев в матче забросил нападающий Матвей Мичков с передачи Сергея Попова.

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Напомним, Мичков в конце декабря 2022 года на правах аренды перешёл из СКА в стан «Сочи». За питерский клуб 18-летний форвард провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился. До сегодняшнего матча Мичков за южан провёл шесть матчей, в которых забросил две шайбы с показателем полезности «-3».