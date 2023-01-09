«Торонто» с разницей в 4 шайбы обыграл «Филадельфию»

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Калле Йернкрок, Зак Астон-Риз, Конор Тимминс, Тимоти Лильегрен, Джон Таварес, а также Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов участия в игре не принимал, оставшись на скамейке запасных.

У хозяев в этой встрече забивали Трэвис Конечны и Николя Делорье. Российский защитник Иван Проворов результативными действиями отличиться не сумел.

В параллельном матче «Чикаго» со счётом 4:3 обыграл в овертайме «Калгари».