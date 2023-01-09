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«Торонто» с разницей в 4 шайбы обыграл «Филадельфию»

«Торонто» с разницей в 4 шайбы обыграл «Филадельфию»
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Калле Йернкрок, Зак Астон-Риз, Конор Тимминс, Тимоти Лильегрен, Джон Таварес, а также Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов участия в игре не принимал, оставшись на скамейке запасных.

У хозяев в этой встрече забивали Трэвис Конечны и Николя Делорье. Российский защитник Иван Проворов результативными действиями отличиться не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Йернкрок (Марнер, Тимминс) – 09:51 (5x5)   0:2 Астон-Риз (Хольмберг) – 17:44 (5x5)   1:2 Конечны – 18:00 (5x5)   1:3 Тимминс (Марнер, Таварес) – 27:01 (5x5)   2:3 Делорье (Браун) – 28:50 (5x5)   2:4 Лильегрен (Йернкрок) – 30:07 (4x5)   2:5 Таварес (Йернкрок) – 32:22 (5x5)   2:6 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 53:13 (5x4)

В параллельном матче «Чикаго» со счётом 4:3 обыграл в овертайме «Калгари».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Райхель (Джонс) – 02:39 (5x5)   1:1 Линдхольм (Тоффоли, Андерссон) – 08:49 (5x4)   2:1 Блэквелл (Лафферти, Джонсон) – 10:10 (5x5)   3:1 Курашев (Райхель, Доми) – 20:35 (5x5)   3:2 Юбердо (Лучич) – 21:02 (5x5)   3:3 Кадри (Линдхольм, Тоффоли) – 29:40 (5x4)   4:3 Доми (Райхель, Маккейб) – 61:04 (3x3)
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