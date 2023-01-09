Кирилл Капризов прервал рекордную серию по набранным очкам в домашних матчах

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



В этой игре российский нападающий Кирилл Капризов не смог набрать результативных для себя очков.



Таким образом, Капризов не смог продлить свою домашнюю результативную серию до 15 игр. Ранее он достиг самого длинного отрезка в истории клуба по количеству таких игр подряд. Обладателем рекорда также является Мариан Габорик, которому удалось сыграть 14 результативных домашних матчей кряду в сезоне-2007/2008.



После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой признан голкипер «Блюз» Томас Грайсс. Второй звездой стал Кирилл Капризов.