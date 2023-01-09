Игроки «Вашингтона» в ресторане отпраздновали 802-ю шайбу Овечкина в НХЛ. Видео

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» отметили знаменательную цифру российского капитана команды Александра Овечкина. Игроки в ресторане отпраздновали 802-й гол 37-летнего нападающего в Национальной хоккейной лиге. Видео с празднования выложила жена Овечкина Анастасия Шубская в своих социальных сетях.

Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард тогда обогнал легенду «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

Отметим, что в нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» уже забросил 29 шайб в 43 матчах чемпионата. Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки на 85 голов.