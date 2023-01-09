«Празднование 802-го гола Алекса». Жена Кузнецова показала особое меню в честь Овечкина

Анастасия Кузнецова, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, в своих социальных сетях выложила фотографии из ресторана, в котором прошло празднование 802-й шайбы капитана «столичных» Александра Овечкина.

Кузнецова показала фотографию с меню, специально посвящённым памятному событию 37-летнего форварда. Оно носит название «Празднование 802-го гола Алекса». В меню входит разнообразный выбор салатов, супов, десертов, семейные наборы.

Фото: Социальные сети Анастасии Кузнецовой

Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард тогда обогнал легенду «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.