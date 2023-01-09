Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон объяснил, почему отказался от драки с соперником

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон объяснил, почему не принял приглашение форварда «Коламбус Блю Джекетс» Мэтью Оливье подраться во время встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Он крепкий игрок. Играет честно, усердно. Я подумал, что он хотел подраться, и просто сказал: «Эй, дай мне сыграть один матч, чтобы вернуть своё тело в форму».

Это замечательная часть хоккея. Поэтому ты играешь в эту игру со страстью и соревновательным характером. Играть против таких парней весело. Но я должен был вежливо отказать, приняв решение в этот момент матча», — приводит слова Уилсона Washington Hockey Now.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот матч стал для Уилсона первым с мая 2022 года.