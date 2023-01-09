Форвард «Вашингтона» Том Уилсон отказался от драки с игроком «Коламбуса»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отказался от драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

В одном из эпизодов встречи в канадского форварда «столичных», уже упавшего на лёд рядом с бортом, врезался хоккеист «синих жакетов» Мэтью Оливье. После небольшой словесной перепалки нападающий «Коламбуса» пригласил Уилсона на драку. Однако форвард «Вашингтона», только вернувшийся после травмы, ответил отказом на это предложение.

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Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот матч стал для Уилсона первым с мая 2022 года.