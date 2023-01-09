Бекстрём и Уилсон приняли участие в тренировке по желанию, Овечкин пропустил её

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Том Уилсон приняли участие в тренировке по желанию, сообщает журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что всего на лёд вышли шесть хоккеистов. Компанию Бекстрёму и Уилсону составили нападающие Энтони Манта и Николя Обе-Кюбель, а также защитник Мэтт Ирвин и голкипер Чарли Линдгрен. Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, как и игрок обороны Дмитрий Орлов, тренировку пропустили.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот матч стал для Уилсона первым с мая 2022 года, Бекстрём в июне перенёс операцию.
- 9 января 2023
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