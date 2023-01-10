Российский тренер «Нью-Джерси» объяснил, почему после завершения карьеры переехал в США

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин объяснил свой переезд в США после завершения игровой карьеры. Кроме того, ассистент Линди Раффа рассказал, как любит проводить свободное время и что хотел бы показать детям в России.

«Я завершили карьеру 11 лет назад, поиграв последние годы в СКА и Новокузнецке, но потом всё же вернулся в Америку? Здесь родились наши дети. У нас и не было мыслей перебираться обратно в Россию. Большую часть жизни прожили в США. Почти 30 лет.



Гражданином какой страны себя считаю? Конечно, мы русские, какими ещё можем быть. В России остались родственники и друзья. К сожалению, из-за последних событий мама и сестра не могут приехать. Я был последний раз дома летом 2021-го. Мы уже соскучились.



Какие места в России хотел бы показать детям? Думаю, им было бы интересно посетить места, где мы учились и выросли с Леной (жена Брылина. — Прим. „Чемпионата“). Жалею, что не поехали на чемпионат мира-2018 по футболу, когда он проходил в России. Побывать на таком событии в родной стране — незабываемо.



Как провожу свободное время с семьёй? Раньше, когда дети были маленькими, гуляли в парке возле дома. А сейчас в Нью-Йорк выбираемся, в центральный парк. Уже много лет ездим отдыхать на Виргинские острова. Там есть небольшой остров — Сент-Джон. Это место посоветовала мама моего агента — она работала в туристической компании. Там очень красивая природа, а большая часть территории — национальный парк. В основном небольшие гостиницы — и туристов не так много. Несколько пляжей входят в топ Карибских островов. Уже 10 лет ездим, наслаждаемся спокойствием и природой», — приводит слова Брылина Sports.ru.

Отметим, что бывший хоккеист играл за «Дэвилз» с 1994 по 2008 год. С «Нью-Джерси» Брылин завоевал три Кубка Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 году. Последние девять лет он работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «дьяволов».