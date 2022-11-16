Дьявольская сила. Клуб с русским тренером Брылиным творит сенсацию на старте НХЛ

19 октября жители города Ньюарка и окрестностей собираются на «Пруденшиал-центр» — домашней арене «Дэвилз». Намерения толпы не слишком благородны: на старте сезона НХЛ команда потерпела два поражения с общей разницей 4:10 и не заслужила иной реакции, кроме свиста. Уже на предматчевой раскатке фанаты «дьяволов» затягивают неодобрительное «буууу», а самые отчаянные бросают едкие речёвки в адрес главного тренера Линди Раффа.
Поток брани не смущает 62-летнего специалиста. Он остаётся невозмутимым и в момент всеобщего негодования, и два с половиной часа спустя, когда «Нью-Джерси» всё же добьётся первой победы в регулярке.
Линди Рафф
Фото: nhl.com
С тех пор «Дэвилз» одержали ещё 12 побед в 13 матчах. Впечатляющая серия вместила в себя разгром «Коламбуса» (7:1) и «Детройта» (6:2), ноль пропущенных шайб от «Колорадо» (1:0) и три подряд успеха на выезде — последнего с «дьяволами» не случалось больше 26 лет. Теперь команда возглавляет Столичный дивизион и заставляет окружающих задаваться вопросом: а надолго ли она забрала лидерство и всерьёз ли взялась за дело.
Перспектива в молодом и голодном «Нью-Джерси» просматривалась и раньше, но настоящий прорыв постоянно откладывался — в плей-офф «дьяволы» не попадали с 2018 года. В нынешней основе «Дэвилз» только три хоккеиста старше 30. Вместе с обросшими мясом юнцами они демонстрируют поразительную готовность закидывать соперника всем, что попадается под клюшку.
«Дэвилз» наносят за игру на 15,3 броска в створ больше, чем их соперники. Ближайший преследователь — «Каролина» с показателем 11,3. Количество, как известно, не всегда переходит в качество, но не в случае с подопечными Раффа. По ожидаемым голам они стабильно держатся в топ-3 лиги.
Возможно, броски «Нью-Джерси» не несли бы за собой такой опасности, если бы не их внезапность. Три главные ключа, с помощью которых «Дэвилз» открывают все двери, — это скорость, скорость и… скорость. Для перехода из своей зоны в чужую «дьяволам» нередко хватает двух передач, а порой можно справиться и при помощи одной. Лучше остальных в этом убедились «Ойлерз», пустившие от «Нью-Джерси» две шайбы за семь секунд.
Резвый двигатель атак «Нью-Джерси» — Джек Хьюз. 21-летний форвард предпринимает в течение матча 15,6 действия, после которых наступает голевой шанс. Лучше в этом направлении только двое — Коннор Макдэвид и Александр Барков. А по количеству таких действий вне зоны атаки средний из братьев Хьюз уже лучший в лиге.
Изобретательность «Дэвилз», в сущности, не сенсация. Тот самый Рафф стремительно приближается к 800-й победе в НХЛ — в мире есть лишь четыре тренера опытнее него. При этом Линди охотно подпитывается идеями молодёжи. Перед началом сезона к штабу «Дэвилз» присоединился 48-летний Сергей Брылин.
Российский специалист и раньше работал в системе «Нью-Джерси». Считается, что именно он вывел на новый уровень белоруса Егора Шаранговича. Трудно определить точную роль Брылина в нынешнем «Дэвилз». Помимо него, у Раффа ещё три помощника, и нет оснований полагать, что Сергей единолично рулит «дьявольской» атакой.
Но, очевидно, вклад Брылина в промежуточный успех «Нью-Джерси» есть. Обращает на себя внимание, что россиянин скрупулёзно относится к деталям. Например, так Брылин говорил о секрете Овечкина: «Понятно, что он всегда опасен, когда у него шайба, тем более если он находится в бросковой позиции. Из того матча, что я видел, всё зависит от тех, кто играет с ним, кто будет доставлять ему шайбу, чтобы он атаковал ворота. Думаю, тут больше именно от этого всё зависит». Не слишком распространённая точка зрения, согласитесь?
Слабое место «Нью-Джерси», как ни парадоксально, как раз из «Вашингтона». Экс-вратарь «столичных» Витек Ванечек пока пропускает больше, чем предполагали. Впрочем, на подходе к возвращению в основу более опытный Джонатан Бернье, который завершает восстановление после январской операции. Но действительно хорошая новость для «дьяволов» в том, что они вполне способны обойтись и без элитного голкипера.
- 16 ноября 2022
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