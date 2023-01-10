Журналист The Athletic рассказал о поведении Дацюка после пятичасовой операции

Журналист Стивен Джей Несбитт в статье на The Athletic поведал историю о травме российского нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка и о сложной операции, продлившейся пять часов. Кроме того, североамериканский обозреватель остановил своё внимание на поведении форварда после хирургического вмешательства.

После локаута-2004/2005 Дацюк набирал в среднем больше очка за игру в течение следующих 10 сезонов НХЛ, прежде чем возраст и травмы заставили его снизить ход. В марте 2015 года, когда ему было 36 лет и когда стартовал первый год трёхлетнего контракта на $ 22,5 млн, он заблокировал шайбу и почувствовал, что его правая лодыжка выгнулась. Дацюк пропустил восемь матчей, но в муках вернулся в плей-офф. На межсезонье он уехал домой в Екатеринбург и попытался отдохнуть, но после рыбалки в первую неделю июля позвонил Мильштейну и сказал: «Что-то не так».



«Ред Уингз» доставили Дацюка в Шарлотт, штат Северная Каролина, на встречу с хирургом-ортопедом доктором Робертом Андерсоном. Поскольку МРТ не показала структурных повреждений лодыжки, доктор Андерсон предложил небольшую процедуру для очистки — максимум 45 минут. Операция длилась почти пять часов. У Дацюка было два разрыва сухожилий. «Никто и не догадывался», — сказал Мильштейн. Павел не хотел, чтобы его кто-то жалел. Как только анестезия отошла, он попросил свой телефон. Он хотел написать Евгению Свечникову, поздравить его и поприветствовать в «Детройте», — говорится в сообщении.

Отметим, что Дацюк завершил карьеру в НХЛ в 2016 году. Российский форвард ещё поиграл в КХЛ за СКА и «Автомобилист». Официально нападающий не объявлял о завершении карьеры, однако последний раз выходил на лёд в сезоне-2020/2021.