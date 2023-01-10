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Хет-трик Петунина помог «Северстали» одолеть «Торпедо» по буллитам

Хет-трик Петунина помог «Северстали» одолеть «Торпедо» по буллитам
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Торпедо». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Николай Коваленко с передачи Михаила Орлова. На 13-й минуте стартового отрезка восстановил равенство в счёте Александр Петунин с передач Даниила Пыленкова и Руслана Абросимова. За минуту до конца первого периода вывел хозяев вперёд Александр Петунин с передачи Николая Тимашова.

На пятой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Николай Коваленко с передачи Алексея Кручинина. Спустя четыре минуты третью шайбу хозяев забросил Кирилл Пилипенко с передачи Александра Петунина. За четыре секунды до конца второго периода вновь сделал счёт равным Деннис Ян с передач Максима Летунова и Сергея Гончарука.

В середине третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. У гостей в меньшинстве отличился Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Антона Сизова, у хозяев — Александр Петунин, оформивший хет-трик.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету защитника Робина Пресса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Коваленко (Орлов) – 05:58 (5x5)   1:1 Петунин (Пыленков, Абросимов) – 12:25 (5x5)   2:1 Петунин (Тимашов) – 19:01 (5x5)   2:2 Коваленко (Кручинин) – 24:28 (5x4)   3:2 Пилипенко (Петунин) – 28:43 (5x5)   3:3 Ян (Летунов, Гончарук) – 39:56 (5x5)   3:4 Летунов (Коваленко, Сизов) – 46:43 (4x5)   4:4 Петунин (Пилипенко) – 47:48 (5x4)   5:4 Пресс – 65:00 (ПБ)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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