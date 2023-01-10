Хет-трик Петунина помог «Северстали» одолеть «Торпедо» по буллитам

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Торпедо». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Николай Коваленко с передачи Михаила Орлова. На 13-й минуте стартового отрезка восстановил равенство в счёте Александр Петунин с передач Даниила Пыленкова и Руслана Абросимова. За минуту до конца первого периода вывел хозяев вперёд Александр Петунин с передачи Николая Тимашова.

На пятой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Николай Коваленко с передачи Алексея Кручинина. Спустя четыре минуты третью шайбу хозяев забросил Кирилл Пилипенко с передачи Александра Петунина. За четыре секунды до конца второго периода вновь сделал счёт равным Деннис Ян с передач Максима Летунова и Сергея Гончарука.

В середине третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. У гостей в меньшинстве отличился Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Антона Сизова, у хозяев — Александр Петунин, оформивший хет-трик.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету защитника Робина Пресса.

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