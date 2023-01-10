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«Витязь» во второй раз в сезоне победил «Сочи»

«Витязь» во второй раз в сезоне победил «Сочи»
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На стадионе «Большой» в Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На второй минуте счёт в матче открыл Скотт Уилсон с передачи Владислава Валенцова. На седьмой минуте первого периода восстановил равенство в счёте Юрий Александров с передач Фёдора Крощинского и Тиграна Ярулина. На 15-й минуте периода вновь вывел гостей вперёд Владимир Галузин с передач Дмитрия Кугрышева и Романа Абросимова.

В конце второй двадцатиминутки третью шайбу «Витязя» забросил Иван Ежов с передач Жереми Руа и Михаила Смолина.

На последней минуте третьего периода шайбу забросил форвард «Сочи» Матвей Мичков.

Отметим, что «Сочи» в третьем периоде не реализовал две полные минуты в формате 5х3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Валенцов) – 01:34 (5x5)   1:1 Александров (Крощинский, Ярулин) – 06:00 (5x5)   1:2 Галузин (Кугрышев, Абросимов) – 14:37 (5x5)   1:3 Ежов (Руа, Смолин) – 38:58 (5x5)   2:3 Мичков (Попов, Гараев) – 59:14 (6x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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