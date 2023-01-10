«Витязь» во второй раз в сезоне победил «Сочи»

На стадионе «Большой» в Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На второй минуте счёт в матче открыл Скотт Уилсон с передачи Владислава Валенцова. На седьмой минуте первого периода восстановил равенство в счёте Юрий Александров с передач Фёдора Крощинского и Тиграна Ярулина. На 15-й минуте периода вновь вывел гостей вперёд Владимир Галузин с передач Дмитрия Кугрышева и Романа Абросимова.

В конце второй двадцатиминутки третью шайбу «Витязя» забросил Иван Ежов с передач Жереми Руа и Михаила Смолина.

На последней минуте третьего периода шайбу забросил форвард «Сочи» Матвей Мичков.

Отметим, что «Сочи» в третьем периоде не реализовал две полные минуты в формате 5х3.

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