«Салават Юлаев» в матче с «Динамо» отыгрался в третьем периоде с 0:2 за 26 секунд

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

В середине третьего периода с разницей в 26 секунд «Салават Юлаев» сравнял счёт в матче. Шайбами отметились Данил Аймурзин и Николай Кулёмин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Однако это не спасло уфимский клуб от поражения в основное время матча. На 18-й минуте третьего периода победную шайбу хозяев забросил Якоб Лилья.

Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях со СКА 13 января. «Салават Юлаев» примет дома «Адмирал» 14 января.