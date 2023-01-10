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«Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но вырвало победу у «Салавата» в концовке

«Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но вырвало победу у «Салавата» в концовке
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 10-й минуте матча счёт открыл Максим Джиошвили.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки преимущество бело-голубых удвоил Владислав Ефремов с передач Кирилла Готовца и Антона Малышева.

В середине третьего периода с разницей в 26 секунд «Салават Юлаев» сравнял счёт в матче. Шайбами отметились Данил Аймурзин с передачи Егора Сучкова и Николай Кулёмин с передачи Сергея Шмелёва. На 18-й минуте третьего периода третью шайбу хозяев забросил Якоб Лилья.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Джиошвили – 09:33 (5x5)   2:0 Ефремов (Готовец, Малышев) – 26:59 (4x5)   2:1 Аймурзин (Сучков) – 48:33 (5x5)   2:2 Кулёмин (Шмелёв) – 48:59 (5x5)   3:2 Лилья (Тринеев) – 57:03 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях со СКА 13 января. «Салават Юлаев» примет дома «Адмирал» 14 января.

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