«Динамо» упустило преимущество в две шайбы, но вырвало победу у «Салавата» в концовке

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

На 10-й минуте матча счёт открыл Максим Джиошвили.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки преимущество бело-голубых удвоил Владислав Ефремов с передач Кирилла Готовца и Антона Малышева.

В середине третьего периода с разницей в 26 секунд «Салават Юлаев» сравнял счёт в матче. Шайбами отметились Данил Аймурзин с передачи Егора Сучкова и Николай Кулёмин с передачи Сергея Шмелёва. На 18-й минуте третьего периода третью шайбу хозяев забросил Якоб Лилья.

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Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях со СКА 13 января. «Салават Юлаев» примет дома «Адмирал» 14 января.