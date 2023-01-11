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Два очка Бучневича и гол Александрова помогли «Сент-Луису» одолеть «Калгари»

Два очка Бучневича и гол Александрова помогли «Сент-Луису» одолеть «Калгари»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на четвёртой минуте российский нападающий Павел Бучневич открыл счёт голам в игре. На 14-й минуте Милан Лучич сравнял счёт. Спустя ещё две минуты гости вышли вперёд после точного выстрела Микаэля Баклунда с передачи российского защитника Никиты Задорова. На 22-й минуте за гостей забил Эндрю Манджанапе.

На 43-й минуте российский нападающий Никита Александров отыграл один гол. А спустя 30 секунд хозяева сравняли счёт после гола Джордана Кайру с передачи Бучневича. На первой минуте овертайма Роберт Томас решил исход встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бучневич (Кайру, Томас) – 03:50 (5x4)   1:1 Лучич (Кадри, Юбердо) – 13:44 (5x5)   1:2 Баклунд (Задоров, Манджапане) – 15:38 (5x5)   1:3 Манджапане (Ханифин, Коулман) – 21:02 (5x5)   2:3 Александров (Сантини, Нейборс) – 42:20 (5x5)   3:3 Кайру (Бучневич, Росен) – 42:48 (5x5)   4:3 Томас (Кайру) – 60:28 (3x3)
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