Два очка Бучневича и гол Александрова помогли «Сент-Луису» одолеть «Калгари»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
Уже на четвёртой минуте российский нападающий Павел Бучневич открыл счёт голам в игре. На 14-й минуте Милан Лучич сравнял счёт. Спустя ещё две минуты гости вышли вперёд после точного выстрела Микаэля Баклунда с передачи российского защитника Никиты Задорова. На 22-й минуте за гостей забил Эндрю Манджанапе.
На 43-й минуте российский нападающий Никита Александров отыграл один гол. А спустя 30 секунд хозяева сравняли счёт после гола Джордана Кайру с передачи Бучневича. На первой минуте овертайма Роберт Томас решил исход встречи.
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