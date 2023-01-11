Кучеров вышел на чистое третье место в споре бомбардиров сезона НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.

В этом матче российский форвард «молний» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, набрав суммарно 4 очка. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего форварда стало 59 (16+43) очков в 39 матчах, благодаря чему он вышел на чистое третье место в споре бомбардиров сезона НХЛ, превзойдя показатель нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (58 очков в 40 матчах).

Лидируют в гонке бомбардиров два форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (77 очков в 42 матчах) и Леон Драйзайтль (62 балла в 40 встречах).