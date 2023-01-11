Форвард «Тампа-Бэй» Кучеров признан первой звездой матча с «Коламбусом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем и двумя результативными передачами, нанеся четыре броска по воротам.
Третьей звездой матча был признан ещё один российский форвард Владислав Наместников, забросивший третью шайбу «Тампы» в матче.
Всего в текущем сезоне на счету Кучерова 39 матчей, в которых россиянин отметился 59 очками — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи. Показатель полезности нападающего составил «+1». Россиянин вышел на чистое третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ.
- 11 января 2023
-
08:21
-
08:14
-
07:54
-
07:30
-
07:06
-
06:56
-
06:48
-
06:37
-
06:35
-
06:26
-
06:16
-
06:16
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:38
-
05:35
-
04:24
-
03:31
- 10 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25