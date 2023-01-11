Форвард «Тампа-Бэй» Кучеров признан первой звездой матча с «Коламбусом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем и двумя результативными передачами, нанеся четыре броска по воротам.

Третьей звездой матча был признан ещё один российский форвард Владислав Наместников, забросивший третью шайбу «Тампы» в матче.

Всего в текущем сезоне на счету Кучерова 39 матчей, в которых россиянин отметился 59 очками — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи. Показатель полезности нападающего составил «+1». Россиянин вышел на чистое третье место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

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