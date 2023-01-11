Инсайдер НХЛ — о возможном контракте Кузьменко с «Ванкувером»: цена начинается от $ 6 млн

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что руководство «Ванкувера» не планирует обменивать российского нападающего Андрея Кузьменко и надеется подписать с ним новый контракт до дедлайна в НХЛ. 26-летний россиянин в прошедшее межсезонье подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на $ 950 тыс. Предстоящим летом он может получить статус неограниченно свободного агента.
«Никаких переговоров по контракту не было, хотя ожидается, что это должно произойти в течение месяца. Но команды лиги звонят и интересуются обменом нападающего. Почему бы и нет? У него маленький контракт. Команды, которые хотят его обменять, почти не имеют места под потолком зарплат — он бы отвечал всем требованиям как с точки зрения того, что он может делать в атаке, так и с точки зрения того, что его контракт не займёт много места под потолком.
Но на данный момент «Кэнакс» даже не уверены, что хотят его обменять. Они хотят попробовать подписать с ним новый контракт. Думаю, что цена начинается не менее чем с $ 6 млн в год за контракт-мостик, чтобы Кузьменко остался в Ванкувере, где, по общему мнению, он вполне счастлив», — цитирует Лебрюна TSN.
В текущем сезоне на счету Кузьменко 35 (17+18) очков в 39 матчах за «Ванкувер». Этот сезон является дебютным в НХЛ для россиянина.
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